Після трьох років "затишшя" в Україні знову з’явився "чорний ринок" бурштину.

Про це розповів інвестбанкір Ігор Мазепа в інтерв’ю ЕП.

"В Україні знову з’явився "чорний ринок" бурштину. Тобто, всі ці "чорні копальники", які копали останні 15 років і зникли десь три роки тому, знову з’явилися. Ми бачимо це по тому, що вони конкурують з нами на тих же самих ринках", - зазначив він.

Мазепа додав, що ціна на бурштин від "чорних копальників" на 20-30% менша за видобутий легальним шляхом, оскільки вони не платять жодних рент та рекультивацій.

"Я раніше ніколи не міг кваліфіковано сказати про митницю, наприклад, що вона "дирява", але зараз це можу сказати напевно. Весь цей нелегальний бурштин, а це тони в місяць, точно нелегально викопується", - впевнений бізнесмен.

Мазепа є співвласником компанії з видобутку бурштину ТОВ "Центр "Сонячне ремесло".

Компанія, яка входить до Concorde Capital,, проводить видобуток бурштину-сирцю на родовищі біля Володимирця Східного на Рівненщині. Це перша компанія, яка отримала для цього усі необхідні ліцензії.

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