Інвестбанкір Ігор Мазепа: "Коболєв - найбідніший з колишніх керівників "Нафтогазу"

Інвестиційний банкір, власник Concorde Capital Ігор Мазепа вважає ексголову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва найбіднішим з усіх колишніх керівників компанії.

Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.

"Ми з ним знайомі років 20. Я дійсно ініціював збір застави для нього, бо для мене це боротьба за здоровий глузд. Я вважаю, що Коболєв, до речі, найбідніший з керівників "Нафтогазу", який звідти пішов", - заявив Мазепа.

Він додав, що вважає так, навіть попри отримання Коболєвим 10-20 млн дол премій.

"Бо всі інші просто грабували цю компанію. Де Юрій Бойко, де брати Кацуби, де ці люди?

Якщо ви мені зараз скажете, що зарплата керівника великої державної компанії менша за мільйон гривень на місяць і бонус не вимірюється десятками мільйонів гривень на рік, то я дуже сильно буду сумніватися в його намірах", - додає інвестбанкір.

Що стосується справ проти ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва та ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, то Мазепа вважає, що це дуже впливає на керівників великих держкомпаній.

"Я спілкувався з керівниками великих держкомпаній, наприклад. Вони бачать процеси з Пивоварським, з Коболєвим. Вони демотивовані. Буквально, всі. Ти уже не маєш ніякої надії, що державний службовець або ті, хто працює на державну компанію, зробить якусь свою звичайну функцію, і підпише звичайний папірець, щоб був, наприклад, туалетний папір в туалеті", - пояснив Мазепа.

"Я бачив, скільки часу і зусиль витрачав той же самий Ложкін, щоб залучити таких як Наталія Яресько або Андрія Пивоварського, людей з реального бізнесу на державну службу. Я не пішов цією дорогою, слава Богу, що не пішов. Хлопці, які щось намагалися змінити, зараз ходять з браслетами по судах. Кожному своє", - додав він.

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд зобов’язав ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого підозрюють у незаконному отриманні премії, носити електронний браслет та залишив заставу в 229 мільйонів гривень.

За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення. Ця виплата була частиною премій, нарахованих керівництву компанії у травні 2018 року за історичну перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмскому арбітражному суді.

22 лютого НАБУ та САП повідомили Пивоварському про підозру у зловживанні службовим становищем, яке нібито завдало державі збитків на суму понад 30 мільйонів доларів у 2015 році. Пивоварський обіймав посаду міністра інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 року по квітень 2016 року.