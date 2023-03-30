Новегія планує подарувати Україні 12 дизель-поїздів

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Норвегія збирається передати Україні 12 дизель-поїздів - 4 до літа та ще 8 протягом року.

Про це заявив міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд, пише Nettavisen.

"Ми, ймовірно, зможемо відправити чотири з них до літа, і, можливо, ще вісім протягом року", - сказав міністр.

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Видання нагадує, що раніше Норвегія подарувала Україні 32 модульні мости.

"Транспорт має вирішальне значення для того, щоб все працювало. Вони (українці - ред.) перебувають у воєнній ситуації, і потрібно перевозити багато матеріалів, продуктів харчування та цивільної допомоги", - додав посадовець.

"Вся інфраструктура має вирішальне значення, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги - ще один конкретний приклад цього", - зазначив Нюгорд.

Потяги, які відправлять Україну, не є новими - їм 40 років. Однак саме Україна зробила запит на цей тип рухомого складу, додав міністр.

Йдеться про двовагонні поїзди Norske Tog Class 92 (type 92), які виготовлені у 1984-1985 роках німецькою вагонобудівною компанією Duewag, пише видання. Вони мають 168 місць та розраховані на швидкість до 140 км/год.

При цьому такі поїзди розроблені під європейську колію 1435 мм, тому на них потрібно буде замінити рейки під ширшу залізницю, перш ніж Україна зможе їх експлуатувати.

Економічна правда