Україна посилює захист енергосистеми до наступного опалювального сезону

Україна до наступного опалювального сезону посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації за рахунок укриттів та засобів протиповітряної і протиракетної оборони.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль нагадав, що росіяни завдавали удари як по розподільчих станціях, так і по підприємствах генерації електроенергії, значна частина з них зазнала руйнувань. Відтак уряд планує вдатися до заходів, які убезпечать розподільчі підстанції від ворожих дронових та ракетних атак.

"Відповідні проекти вже розроблені та незабаром будуть реалізовані. Будемо це робити протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону", – наголосив Шмигаль та зауважив, що подбають і про безпеку електростанцій. За його словами, на них вже є системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадуємо:

За 4,5 місяці, за даними Генеральної прокуратури, 255 ракет та дронів влучили по енергетичній інфраструктурі. З них 214 – по об’єктах високовольтної мережі НЕК "Укренерго".