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Продажі Volvo у лютому зросли на 22%

П'ятниця, 3 березня 2023, 12:42 - Олексій Павлиш

Автовиробник Volvo Cars заявив у п'ятницю, що продажі у лютому зросли на 22% у річному вимірі - до 51 286 автомобілів, чому сприяв стрибок продажів моделей з можливістю підзарядки.

Про це пише Reuters.

Volvo Cars, мажоритарним акціонером якої є китайська Geely Holding, заявила, що продажі повністю електричних автомобілів зросли на 187% і склали 19% від загального обсягу продажів.

Продажі всіх моделей з можливістю підзарядки, включаючи не повністю електричні, зросли на 49% і склали 40% від загального обсягу продажів.

Акції Volvo Cars зросли на 3% на початку торгів.

У січні загальні продажі автомобілів групи зросли на 2%, оскільки в Китаї вони були стримані ефектом китайського новорічного календаря. У лютому продажі в Китаї зросли на 50%.

На найбільшому ринку Європи продажі в лютому зросли на 9%.

Нагадаємо:

Автовиробник Volvo Cars готується до масового переобладнання в електромобілі всіх своїх основних моделей - 3 позашляховиків і 2 седанів, а також  представити розкішний електричний фургон, спрямований на збільшення продажів в Азії.

Економічна правда

Volvo авто
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