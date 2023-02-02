Volvo планує переобладнати основні моделі в електромобілі з пріоритетом на ринок Азії – ЗМІ

Автовиробник Volvo Cars готується до масового переобладнання в електромобілі всіх своїх основних моделей - 3 позашляховиків і 2 седанів, а також представити розкішний електричний фургон, спрямований на збільшення продажів в Азії.

Про це пише Reuters із посиланням на 2 джерела, знайомі з планами компанії.

Очікується, що шведський автовиробник, який на 82% належить китайській Zhejiang Geely Holding Group, випустить щонайменше шість нових акумуляторних електромобілів до 2026 року, повідомили Reuters 2 джерела.

Раніше Volvo оголосила про мету зробити весь свій модельний ряд повністю електричним до 2030 року. Австралійський підрозділ компанії заявив, що планує продавати лише електромобілі на цьому ринку до 2026 року.

"Плани, про які раніше не повідомлялося, є найбільшим оновленням модельного ряду Volvo відтоді, як компанія Geely придбала бренд у Ford Motor у 2010 році.

У рамках співпраці з Geely компанія Volvo почала ділитися з нею такими технологіями, як автомобільні платформи" - нагадує агентство.

За словами співрозмовників, оновлення шведського бренду Volvo, який здобув репутацію безпечного та утилітарного дизайну, пов'язане з більшою увагою до споживчих тенденцій в Азії та прагненням збільшити продажі в цій країні.

ВІДЕО ДНЯ

У Geely відмовилися від коментарів.

Зазначається, що протягом наступних 4 років компанія планує вивести на ринок мінівен або фургон на базі Geely Zeekr, яка продається в Китаї.

Zeekr 009 з трьома рядами сидінь коштуватиме приблизно $74 тис.

За словами співарозмовників Reuters, компанія Volvo перенесла розробку седанів і майбутньої моделі для перевезення людей до свого центру досліджень і розробок у Шанхаї.

За словами одного з джерел, цей центр, який потроїв штат дизайнерів до 60 осіб, нещодавно переїхав до нової, більшої будівлі в Шанхаї.

Економічна правда