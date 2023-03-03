Мала приватизація: з вересня аукціонів провели на 3 мільярди

Від початку відновлення малої приватизації у вересні 2022 року відбулося 269 приватизаційних аукціонів, на яких було залучено понад 3 млрд грн інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

У Фонді кажуть, що попри велику війну на приватизаційних торгах спостерігалась серйозна конкуренція за державні об’єкти: в середньому в аукціонах брали участь п’ять потенційних інвесторів, що подекуди призводило до зростання цін на активи втричі.

Серед найбільш успішних торгів ФДМ називає продаж порту "Усть-Дунайськ" та Львівського ювелірного заводу. Переможці цих аукціонів вже перерахували до держбюджету 201 млн грн і 185 млн грн відповідно.

Щодо аграрної галузі, то тривала приватизація спиртових заводів, і деякі з них "пішли з молотка" за понад 100 млн грн. Йдеться, наприклад, про Марилівський спиртзавод за 150 млн грн, Сторонибабський спиртзавод за 142 млн грн, Вузлівський спиртзавод за 130 млн грн.

Нагадуємо:

У лютому уряд дав "зелене світло" проведенню електронних аукціонів не лише у ході малої приватизації, але й великої приватизації. Раніше вони проводилися за фізичної присутності учасників.

Фонд держмайна готує до приватизації три великі підприємства у Запоріжжі: "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Кремнійполімер" та "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".