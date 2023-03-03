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У "Дії" запустили нове опитування: пропонують обрати нову назву для Південно-Західної залізниці

П'ятниця, 3 березня 2023, 11:00 - Олексій Павлиш

У новому опитуванні в "Дії" українцям пропонують обрати нову назву для Південно-Західної залізниці.

Про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.

"Дія та Укрзалізниця обʼєднуються, щоб позбутися російсько-радянського минулого навіть у назвах залізничних філій. Беріть участь в опитуванні, щоб перейменувати так, як хочеться вам", - йдеться у повідомленні.

У "Дії" пояснили, що Південно-Західна залізниця географічно розташована на півночі України, але отримала назву ще в часи Російської імперії, коли Україна була її південно-західною частиною.

"Час це змінити! Зайдіть у Дію - натисніть "Послуги" - виберіть "Опитування" - подивіться відеоролик голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна - проголосуйте", - розповіли в "Дії".

Опитування триватиме до 10 березня.

Як додали в Мінцифри, кожен українець може вибрати один із чотирьох варіантів майбутньої назви:

  • Київська залізниця
  • Столична залізниця
  • Центральна залізниця
  • Північна залізниця.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" розпочинає програму "Залізна українізація", мета якої полягає в позбавленні імперських та російських назв, позначок та зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту.

Економічна правда

Дія Укрзалізниця
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