У "Дії" запустили нове опитування: пропонують обрати нову назву для Південно-Західної залізниці

У новому опитуванні в "Дії" українцям пропонують обрати нову назву для Південно-Західної залізниці.

Про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.

"Дія та Укрзалізниця обʼєднуються, щоб позбутися російсько-радянського минулого навіть у назвах залізничних філій. Беріть участь в опитуванні, щоб перейменувати так, як хочеться вам", - йдеться у повідомленні.

У "Дії" пояснили, що Південно-Західна залізниця географічно розташована на півночі України, але отримала назву ще в часи Російської імперії, коли Україна була її південно-західною частиною.

"Час це змінити! Зайдіть у Дію - натисніть "Послуги" - виберіть "Опитування" - подивіться відеоролик голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна - проголосуйте", - розповіли в "Дії".

Опитування триватиме до 10 березня.

Як додали в Мінцифри, кожен українець може вибрати один із чотирьох варіантів майбутньої назви:

Київська залізниця

Столична залізниця

Центральна залізниця

Північна залізниця.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" розпочинає програму "Залізна українізація", мета якої полягає в позбавленні імперських та російських назв, позначок та зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту.

Економічна правда