Pepsi оновила свій логотип

Фото: pepsi

Американська компанія PepsiCo оголосила про зміну логотипу свого основного напою Pepsi - це є першим оновленням логотипу Pepsi у вигляді глобуса за останні 14 років: компанія повернулась до класичного червоно-біло-синього глобуса з хвилястими лініями.

Про це повідомляється на сайті Pepsi.

Зазначається, що Pepsi представить новий дизайн у Північній Америці цієї осені до 125-річчя бренду, а в усьому світі - у 2024 році, "що ознаменує наступну еру бренду, спрямовану в майбутнє".

фото: pepsi

pepsi

"У PepsiCo ми розробляємо наші бренди так, щоб вони розповідали переконливу та цілісну історію. Pepsi є яскравим прикладом бренду, який протягом 125 років постійно переосмислює себе, щоб залишатися частиною поп-культури та частиною життя людей", - сказав старший віце-президент та головний дизайнер PepsiCo Мауро Порчіні.

"Ми розробили нову айдентику бренду, щоб пов'язати майбутні покоління зі спадщиною нашого бренду, поєднавши відмінності з нашої історії з сучасними елементами, щоб показати наше сміливе бачення майбутнього", - додав він.

"Оновлена кольорова палітра включає синій та чорний кольори, які додають контрасту, яскравості та сучасності класичній кольоровій гамі Pepsi", - додали в компанії.

Серед ключових елементів оновленого дизайну - напис Pepsi повернули всередину кола на білу смугу, також, враховуючи "постійний фокус бренду на Pepsi Zero Sugar", у дизайні використано чорний колір, що "ще більше підкреслює прихильність бренду до Pepsi Zero Sugar у майбутньому".

Нагадаємо:

PepsiCo Inc заявила, що припинила виробництво Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії майже через шість місяців після того, як американська компанія заявила, що призупинить продажі та виробництво після вторгнення РФ в Україну.

Виробники Oreo Mondelez, Nestle та PepsiCo зіштовхнулися зі звільненням співробітників в Україні та опором з боку працівників у Східній Європі, обурених рішеннями компаній зберегти частину бізнесу в Росії.

Економічна правда