PepsiCo врешті припинила виробництво газованих напоїв у Росії

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PepsiCo Inc припинила виробництво Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії майже через шість місяців після того, як американська компанія заявила, що призупинить продажі та виробництво після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що компанія оголосила про це рішення після того, як агентство Reuters відвідало десятки супермаркетів, роздрібних торговців і спортзалів у Москві та за її межами та знайшло банки та пляшки Pepsi з надрукованими датами виробництва липня та серпня на заводах у Росії.

У заяві для агентства американська компанія заявила, що припинила виробництво концентратів для PepsiCola, Mirinda, 7Up і Mountain Dew в Росії.

"Згодом усі концентрати в Росії були вичерпані, і виробництво припинилося", — заявив представник компанії 8 вересня.

Прессекретар додав, що це "відповідає заяві, яку компанія зробила в березні 2022 року, але відмовився коментувати, коли його попросили надати оновлену інформацію про продажі та про те, чи були вони припинені.

Огляду Reuters свідчить, що продовження виробництва означає, що газовані напої все ще широко доступні в Москві, а також у Владивостоці на Далекому Сході та в Красноярську в Сибіру.

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Видання вказує, що Захід не санкціонував їжу та напої в рамках масштабних заходів, спрямованих на покарання Росії за її дії в Україні. Але постійна доступність підкреслює складність виходу з однієї з найбільших країн світу.

У 2021 році Росія була третім за величиною ринком для нью-йоркської Pepsi після США та Мексики.

Нагадуємо:

Виробники Oreo Mondelez, Nestle та PepsiCo зіштовхнулися зі звільненням співробітників в Україні та опором з боку працівників у Східній Європі, обурених рішеннями компаній зберегти частину бізнесу в Росії.