На тлі повернення Джека Ма до Китаю Alibaba розділить свою імперію на шість підрозділів

Alibaba Group планує розділитися на шість підрозділів та вивчити можливість залучення фінансування або лістингу для більшості з них у рамках серйозної модернізації, оскільки Китай обіцяє послабити жорсткі регуляторні заходи і підтримати приватні підприємства.

Про це пише Reuters.

Акції китайського конгломерату електронної комерції, що котируються на біржі в США, які втратили майже 70% своєї вартості з моменту введення обмежень наприкінці 2020 року, на початку торгів зросли майже на 9%.

Alibaba заявила, що в результаті найбільшої реструктуризації за свою 24-річну історію вона буде розділена на шість підрозділів - Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group і Digital Media and Entertainment Group.

Про реорганізацію оголосили наступного дня після того, як засновник компанії Джек Ма повернувся додому, завершивши річне перебування за кордоном, і в той час, як Пекін прагне стимулювати зростання приватного сектору після дворічного придушення передових приватних підприємств, пише агентство.

"Початковий намір і основна мета цієї реформи - зробити нашу організацію більш гнучкою, скоротити ланки прийняття рішень і швидше реагувати", - заявив генеральний директор Даніель Чжан у листі до співробітників, який потрапив у розпорядження Reuters.

За його словами, кожна бізнес-група повинна реагувати на швидкі зміни на ринку, а кожен співробітник Alibaba повинен "повернутися до мислення підприємця".

Чжан залишиться генеральним директором Alibaba Group, яка буде працювати за моделлю управління холдинговою компанією, а також обійматиме посаду гендиректора Cloud Intelligence Group.

Кожен з шести бізнесів матиме генерального директора, а також раду директорів і збереже гнучкість у залученні зовнішнього капіталу та проведенні первинного публічного розміщення акцій, розповіли в компанії.

Винятком буде Taobao Tmall Commerce Group, яка займається комерційною діяльністю в Китаї і залишиться підрозділом, що повністю належить Alibaba Group.

Водночас інвестори кажуть, що ця заява викликана занепокоєнням, що Alibaba втратила потенціал зростання, і сигналізує про усунення регуляторних проблем.

"Це вивільняє додаткову вартість", - сказав Кенні Нг, стратег China Everbright Securities в Гонконзі.

"З такими очікуваннями інвестори будуть більш позитивно ставитися до Alibaba. Це може свідчити про новий виток розвитку бізнесу та зменшити занепокоєння щодо регуляторних питань", - сказав він.

Реструктуризація є одним з найбільших корпоративних кроків великої китайської технологічної компанії за останні роки, оскільки галузь опинилася під жорстким регуляторним наглядом, що призвело до припинення укладання угод.

Останнім часом влада пом'якшила свій тон по відношенню до приватного сектору, оскільки лідери намагаються підтримати економіку, яка постраждала від трьох років суворих обмежень, спричинених COVID-19.

Компанії, однак, вагаються, непублічно вказуючи на відсутність нової політики підтримки та нової регуляторної бази.

Акції Alibaba зросли в понеділок після того, як засновник компанії Ма повернувся до Китаю, завершивши більш ніж річне перебування за кордоном, яке галузь розглядала як відображення настроїв приватного бізнесу.

Новий прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь визнав, що повернення Ма на материк може сприяти підвищенню ділової впевненості серед підприємців, і з кінця минулого року почав просити його повернутися, повідомили Reuters п'ять джерел, обізнаних з цим питанням.

"Здається певним збігом, що це відбувається саме тоді, коли Ма, здається, почувається комфортно після повернення. Як на мене, це свідчить про те, що Alibaba вже давно хотіла це зробити, але чекала нагоди", - сказав головний макроекономіст брокерської компанії Equiti Capital Стюарт Коул.

За його словами, реструктуризація "вносить елемент гнучкості та адаптивності в компанію, яка наразі є чимось на кшталт бегемота".

Нагадаємо:

Засновник Alibaba та один із найвідоміших китайських підприємців Джек Ма повернувся до Китаю, завершивши більш ніж річне перебування за кордоном, яке, на думку представників індустрії, відображало настрої приватного бізнесу Китаю.

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Економічна правда