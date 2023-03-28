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На Львівщині через негоду перебої зі світлом в понад 160 населених пунктах

Вівторок, 28 березня 2023, 12:38 - Анастасія Жарикова

На Львівщині через негоду повністю знеструмлені 80 та частково 82 населені пункти.

Про це повідомляє пресслужба Львівобленерго.

"Станом на 10:00 сьогодні через нічні пориви вітру та ожеледь у Львівській області знеструмлено 80 населених пунктів повністю та 82  — частково у різних районах області", - йдеться в повідомленні.

Працівники компанії працюють над ліквідацією наслідків поривів та відновленням електропостачання споживачам.

Всього задіяно 60 бригад "Львівобленерго" у складі 258 працівників та 90 одиниць техніки. 

Частково або повністю відсутнє світло в семи розподільчих електромережах (РЕМ):

  • Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Жидачівська, Перемишлянська частина);
  • Західному РЕМ (Жовківська, Городоцька част.);
  • Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська, Буська част.);
  • Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська, Кам’янка-Бузька част.);
  • Південному РЕМ (Стрийська, Сколівська, Дрогобицька, Бориславська част.);
  • Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська, Турківська част.);
  • ЛМЕМ (Жовківська част.).

Нагадуємо:

У вівторок, 28 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. У західних областях України через погіршення погодних умов відбуваються аварійні відключення споживачів.

електроенергія Львів енергетика
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Економічна правда
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