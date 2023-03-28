На Львівщині через негоду перебої зі світлом в понад 160 населених пунктах
На Львівщині через негоду повністю знеструмлені 80 та частково 82 населені пункти.
Про це повідомляє пресслужба Львівобленерго.
"Станом на 10:00 сьогодні через нічні пориви вітру та ожеледь у Львівській області знеструмлено 80 населених пунктів повністю та 82 — частково у різних районах області", - йдеться в повідомленні.
Працівники компанії працюють над ліквідацією наслідків поривів та відновленням електропостачання споживачам.
Всього задіяно 60 бригад "Львівобленерго" у складі 258 працівників та 90 одиниць техніки.
Частково або повністю відсутнє світло в семи розподільчих електромережах (РЕМ):
- Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Жидачівська, Перемишлянська частина);
- Західному РЕМ (Жовківська, Городоцька част.);
- Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська, Буська част.);
- Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська, Кам’янка-Бузька част.);
- Південному РЕМ (Стрийська, Сколівська, Дрогобицька, Бориславська част.);
- Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська, Турківська част.);
- ЛМЕМ (Жовківська част.).
Нагадуємо:
У вівторок, 28 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. У західних областях України через погіршення погодних умов відбуваються аварійні відключення споживачів.