На Львівщині через негоду перебої зі світлом в понад 160 населених пунктах

На Львівщині через негоду повністю знеструмлені 80 та частково 82 населені пункти.

Про це повідомляє пресслужба Львівобленерго.

"Станом на 10:00 сьогодні через нічні пориви вітру та ожеледь у Львівській області знеструмлено 80 населених пунктів повністю та 82 — частково у різних районах області", - йдеться в повідомленні.

Працівники компанії працюють над ліквідацією наслідків поривів та відновленням електропостачання споживачам.

Всього задіяно 60 бригад "Львівобленерго" у складі 258 працівників та 90 одиниць техніки.

Частково або повністю відсутнє світло в семи розподільчих електромережах (РЕМ):

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Жидачівська, Перемишлянська частина);

Західному РЕМ (Жовківська, Городоцька част.);

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська, Буська част.);

Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська, Кам’янка-Бузька част.);

Південному РЕМ (Стрийська, Сколівська, Дрогобицька, Бориславська част.);

Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська, Турківська част.);

ЛМЕМ (Жовківська част.).

Нагадуємо:

У вівторок, 28 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. У західних областях України через погіршення погодних умов відбуваються аварійні відключення споживачів.