В УЗ показали першу модернізовану електричку українського виробництва

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"Укрзалізниця" презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Після капітального ремонту цей електропоїзд, виготовлений на українському заводі Луганськтепловоз, поповнив перелік відновлених приміських поїздів Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Так, у ході модернізації електричка отримала пандуси в кожному головному вагоні, інклюзивні вбиральні зі сповивальними столиками, місця для перевезення велосипедів, спеціально облаштовані місця для сидіння пасажирів з інвалідністю, USB/Type-C порти для заряджання гаджетів, системи відеоспостереження, освітлення зон посадки та висадки пасажирів.

Електропоїзд може вмістити 964 пасажири та здатен розвивати швидкість до 120 км/год.

Як зазначив голова УЗ Олександр Камишін, електрички ЕПЛ9Т випускались в нульових роках на Луганськтепловозі, конкретно ця електричка була виготовлена у 2004 році.

За його словами, інші електрички УЗ були виготовлені в Латвії.

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Вони набагато старіші, їхній вік - понад 30 років.

"Це вже 14-та електричка, модернізована цього року на нашому заводі", - резюмував Камишін.

Економічна правда