У НБУ допускають зниження облікової ставки в цьому році

Члени Комітету монетарної політики НБУ очікують збереження доволі жорстких монетарних умов і надалі, але більшість із них вважає, що за умови сталого сповільнення інфляції зниження облікової ставки може розпочатися раніше, ніж передбачено макропрогнозом у січні.

Про це йдеться у підсумках дискусії членів Комітету з монетарної політики НБУ щодо рівня облікової ставки.

Так, члени Комітету заявили, що інфляція почала знижуватися раніше і швидше, ніж очікувалося.

"Однак високий рівень невизначеності через війну гальмує економічне відновлення і зумовлює формування все ще високих інфляційних та девальваційних очікувань. Крім того, зберігаються ризики припинення роботи "зернового коридору", а також тиск з боку надвисокого залишку коштів на поточних рахунках у банківській системі", - йдеться у повідомленні.

У НБУ також відзначили, що дохідність гривневих інструментів поступово зростає. Проте ставки за строковими депозитами найбільших банків і надалі залишаються недостатньо привабливими для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції.

"Ураховуючи це, учасники дискусії погодилися, що для підтримання курсової стійкості, зниження інфляції та поліпшення очікувань необхідними є жорсткі монетарні умови та вшосте поспіль одностайно висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%.

Члени КМП також одностайно висловилися за зміну механізму розрахунку обов’язкових резервів (ОР), який унеможливить маніпуляції банків із квазістроковими вкладами для уникнення посилених нормативів ОР і спонукатиме їх до залучення коштів вкладників на довші строки", - додали в регуляторі.

При цьому більшість учасників дискусії підтримали оптимізацію операційного дизайну монетарної політики, зокрема зниження ставки за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт до 20% і запровадження тримісячного ДС під облікову ставку з прив’язкою до результативності залучень банками строкових депозитів у гривні.

Цей захід посилить стимули для банків конкурувати за строкові кошти вкладників, сприятиме швидшому зростанню привабливості гривневих активів і знизить ризики для макрофінансової стабільності, кажуть в НБУ.

У Нацбанку також підкреслили, що члени КМП очікують збереження доволі жорстких монетарних умов і надалі, утім більшість із них вважає, що за умови сталого сповільнення інфляції зниження облікової ставки може розпочатися раніше, ніж передбачено січневим макропрогнозом.

Нагадаємо:

Національний банк України на засіданні в четвер, 16 березня, очікувано прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% - інфляція сповільнюється швидше, ніж прогнозувалось, але все ще є високою.

Економічна правда