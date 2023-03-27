Переведення на літній час на роботу енергосистеми суттєво не впливає – "Укренерго"

Споживання електроенергії значно нижче, ніж у понеділок минулого тижня - це пов'язано зі значним потеплінням та завершенням опалювального сезону в окремих регіонах.

Про це заявили в "Укренерго".

При цьому у компанії пояснили, що переведення на літній час, яке відбулося в ніч на неділю, на роботу енергосистеми суттєво не впливає.

Щодо генерації - працюють усі види електростанцій.

"Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Активна робота гідроелектростанцій зберігається протягом доби і додатково зростає, покриваючи пікові години споживання в енергосистемі. Також триває незначний імпорт електроенергії", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання. В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

"Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі.

Відновлювальні роботи для усунення мережевих обмежень та підвищення надійності живлення споживачів тривають на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими масованими атаками", - додали в компанії.

Нагадаємо:

У понеділок енергосистема України продовжує працювати з запасом потужності попри збільшення попиту.

Економічна правда