Енергосистема працює з резервом, тривають ремонти після обстрілів

У понеділок енергосистема України продовжує працювати з запасом потужності попри збільшення попиту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Наразі активно здійснюються ремонтни для відновлення електропостачання споживачам після нещодавніх обстрілів у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Як і в попередні тижні, у Житомирській області можливі нетривалі відключення електроенергії через ремонти на об‘єктах мережевої інфраструктури.

Водночас загалом, попри певне збільшення попиту, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Нагадуємо:

Хоча у п’ятницю генерації повністю вистачало для потреб населення, на Житомирщині були можливі відключення світла через пошкодження мережі