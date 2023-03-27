Twitter подає до суду через витік вихідного коду соцмережі в інтернет

Twitter подає до суду, щоб запобігти потенційно небезпечній втраті вихідного коду, який лежить в основі його сервісу, після того, як частини коду та інше програмне забезпечення були опубліковані в мережі.

Про це повідомляє Financial Times.

У п’ятницю компанія видалила код із GitHub, сховища, яке широко використовується у світі програмного забезпечення для публікації коду з відкритим вихідним кодом для будь-кого. Він також вимагав повістки в суд, яка б змусила GitHub розкрити все, що йому відомо про особу особи, яка розкрила код.

Вихідний код - основні програмні інструкції, які визначають, як функціонують програми, - ретельно охороняється, щоб запобігти отриманню хакерами інформації, яка може бути використана для атаки на систему.

У поданні федерального суду в Північному окрузі Каліфорнії Twitter виявив, що пізно в п’ятницю GitHub відповів на офіційне повідомлення про видалення коду зі свого сайту.

За словами директора внутрішньої юридичної групи Twitter Джуліана Мура, витік програмного забезпечення включав "запатентований вихідний код для платформи Twitter і внутрішні інструменти".

Однак незрозуміло, як довго код був доступний в Інтернеті, перш ніж Twitter втрутився.

Вихідний код був опублікований користувачем, відомим лише як "FreeSpeechEnthusiast" — очевидним критиком Ілона Маска, який після покупки Twitter минулого року заявив, що робить це для захисту свободи слова.

Нагадуємо:

Генеральний директор Twitter Ілон Маск у листі до співробітників соціальної мережі запропонував грантові акції на суму близько 20 мільярдів доларів.