Оман пропонує Україні створити центр зернової логістики на своїй території

Султанат Оман запропонував Україні створити зерновий або зерново-продовольчий хаб на своїй території для безперебійних поставок зерна у країни Африканського рогу.

Про це розповів спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх, передає, "Укрінформ".

За словами пана Максима, який початку березня відвідав Оман, представники країни на Аравійському півострові запропонували створити на своїй території зернового або зерново-продовольчого хабу.

Він додав, що Оманська сторона також запевнила, що в разі його створення Україна могла б бути абсолютно спокійною щодо регулярних поставок зерна у країни Африканського рогу.

Зазначається, що у випадку реалізації проєкту Україна може отримати доступ до одного з найсучасніших логістичних хабів, який функціонує, по суті, в Індійському океані. Також Оман має чудові політичні відносини з такими країнами, як Танзанія, Кенія, Сомалі, Уганда, Руанда, Ефіопія.

Окрім того, Єгипет також виявив зацікавленість в обговоренні можливості створення подібного логістичного центру на своїй території.

Нагадаємо:

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів.

Економічна правда.