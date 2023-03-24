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Binance припиняє депозити та виведення коштів через технічні збої

П'ятниця, 24 березня 2023, 16:14 - Анастасія Жарикова

Криптовалютна біржа Binance призупинила депозити та зняття коштів на своїй платформі через технічні проблеми.

Про це повідомив виконавчий директор Чанпен Чжао у твіті, передає Reuters.

"Початковий аналіз вказує на те, що система зіставлення зіткнулася з помилкою трейлінг-стоп-ордеру", - написав він.

Чжао додав, що призупинення депозитів і зняття є стандартною операційною процедурою.

"Двигун 1 повернувся в мережу. Все ще потрібно більше часу, щоб провести узгодження та щоб інші двигуни наздогнали", — сказав Чжао в наступному твіті.

Минулого тижня Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, заявила, що припинить депозити та зняття коштів у фунтах стерлінгів через місяць після того, як припинила перекази доларів.

Нагадуємо:

Найбільша у світі криптобіржа Binance з 8 лютого призупинила депозити та зняття коштів у доларах США, причини в компанії не пояснюють.

Binance заборонила росіянам та будь-яким фізособам, які проживають у Росії, купівлю і продаж доларів та євро через свій P2P-сервіс.

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