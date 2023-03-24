Binance припиняє депозити та виведення коштів через технічні збої
Криптовалютна біржа Binance призупинила депозити та зняття коштів на своїй платформі через технічні проблеми.
Про це повідомив виконавчий директор Чанпен Чжао у твіті, передає Reuters.
"Початковий аналіз вказує на те, що система зіставлення зіткнулася з помилкою трейлінг-стоп-ордеру", - написав він.
Чжао додав, що призупинення депозитів і зняття є стандартною операційною процедурою.
"Двигун 1 повернувся в мережу. Все ще потрібно більше часу, щоб провести узгодження та щоб інші двигуни наздогнали", — сказав Чжао в наступному твіті.
Минулого тижня Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, заявила, що припинить депозити та зняття коштів у фунтах стерлінгів через місяць після того, як припинила перекази доларів.
Нагадуємо:
Найбільша у світі криптобіржа Binance з 8 лютого призупинила депозити та зняття коштів у доларах США, причини в компанії не пояснюють.
Binance заборонила росіянам та будь-яким фізособам, які проживають у Росії, купівлю і продаж доларів та євро через свій P2P-сервіс.