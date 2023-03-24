Нацбанк отримав право на примусовий продаж суднобудівного заводу Жеваго

Національний банк отримав можливість продати ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" олігарха Костянтина Жеваго поза межами процедури банкрутства задля покриття кредиту рефінансування банку "Фінанси та кредит".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Північний апеляційний господарський суд 15 березня залишив без змін ухвалу Господарського суду міста Києва від 3 жовтня 2022 року. Нею суд за заявою Національного банку надав дозвіл на реалізацію в межах виконавчого провадження майна ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" поза межами процедури банкрутства. Це рішення не підлягає касаційному оскарженню.

Майно ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" буде виставлене на аукціон за ціною, що визначить суб’єкт оціночної діяльності.

У Нацбанку нагадують, що ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" є майновим поручителем за зобов’язаннями банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком на загальну суму понад 4 млрд грн.

У 2009-2010 роках завод уклав з НБУ договори іпотеки та застави в забезпечення виконання зобов’язань за наданими банку кредитами рефінансування.

Оскільки зобов’язання за кредитами не були виконані, Національний банк звернувся до суду з метою звернення стягнення на майно в судовому порядку. Йдеться про продаж нежитлових будівлі загальною площею 43 тис кв м та рухоме майно, що є власністю ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" у м Києві за адресою вул. Набережно-Лугова, 8.

Загальний обсяг залишку заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком за кредитами рефінансування становить 6,2 млрд грн.

Нагадуємо:

За ініціативи ДБР суд арештував гелікоптер, опосередкованим власником якого є екснардеп, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго.

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