Акції Deutsche Bank впали: свопи, які страхують від дефолту, досягли чотирирічного максимуму

Акції Deutsche Bank впали у п'ятницю після того, як кредитно-дефолтні свопи банку, які страхують від дефолту, досягли чотирирічного максимуму, що підкреслило занепокоєння інвесторів щодо загальної стабільності європейських банків.

Про це пише Reuters.

Європейські банки пережили важкий тиждень, коли за підтримки держави було врятовано Credit Suisse, а потрясіння серед регіональних банків США посилили занепокоєння щодо здоров'я світового банківського сектору, пише Reuters.

Акції Deutsche, які втратили більше п'ятої частини своєї вартості в цьому місяці, в п'ятницю впали на 9,1%, не дотягнувши до п'ятимісячних мінімумів понеділка. Востаннє акції впали на 8,7% до 8,525 євро ($9,16).

Кредитно-дефолтні свопи (CDS) Deutsche Bank - форма страхування для власників облігацій - виросли вище 200 базисних пунктів, найбільше з початку 2019 року, з 142 б.п. всього два дні тому, згідно з даними S&P Market Intelligence.

У четвер Deutsche свопи отримали найбільший одноденний приріст за всю історію, згідно з даними Refinitiv.

"Deutsche Bank вже деякий час перебуває в центрі уваги, так само, як і Credit Suisse", - сказав головний макроекономіст Equiti Capital Стюарт Коул.

"Він пройшов через різні реструктуризації та зміни керівництва в спробах повернути його на міцний фундамент, але поки що жодне з цих зусиль, схоже, не принесло результату", - додав він.

Deutsche Bank відмовився від коментарів, коли Reuters звернулося із запитом.

Німецький регулятор фінансової індустрії не прокоментував ситуацію.

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Економічна правда