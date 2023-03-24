У ChatGPT з’являються плагіни для роботи з сайтами в реальному часі

Компанія OpenAI, що розробляє чатбот ChatGPT, додає до нього плагіни, які дозволять використовувати штучний інтелект на сайтах в режимі реального часу.

Про це повідомляється на сайті OpenAI.

Спершу плагіни будуть доступні для невеликої кількості користувачів, передусім – розробників плагінів, і поступово розгортатиметься для більших авдиторій.

Компанія повідомила, що перші плагіни були створені Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram і Zapier.

Як пояснює профільний ресурс Engadget, плагіни дозволять чат-боту взаємодіяти зі сторонніми API, адаптуючи його реакції до конкретних обставин, визначених розробниками, що розширює діапазон можливих дій бота.

За допомогою плагіна ChatGPT функціонал чат-боту можна додати до існуючого коду, що дозволить йому виконувати функції від отримання інформації у реальному часі, наприклад – про ціни на акції чи останні новини, і до витягування певної інформації з бази даних.

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Нагадуємо:

Компанія OpenAI офіційно представила свою нову мовну модель штучного інтелекту GPT-4, який здатний сприймати інформацію не тільки текстом, але й візуально.