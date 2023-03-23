Казахстан посилить моніторинг товарів, що реекспортуються до Росії

Казахстан планує посилити контроль за товарами, які проходять через країну для реекспорту в РФ, відстежуючи їх доти, доки вони не досягнуть кінцевого пункту призначення.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Казахстан вдається до такого кроку на тлі прагнення західних столиць не допустити, щоб іноземні компанії та приватні особи допомагали Росії обходити санкції.

"Центральноазійська країна, яка має найдовший сухопутний кордон з Росією, торік зафіксував різке зростання експорту до свого сусіда, зокрема, побутової електроніки, оскільки санкції обмежили доступ Росії до західних ринків.

Казахстан, один із найближчих партнерів Москви завдяки історичним і культурним зв'язкам, не запровадив жодних санкцій чи обмежень на торгівлю з Росією. Але він також має тісні торговельні відносини з ЄС, а це означає, що йому доводиться ходити по дипломатичному канату після вторгнення Росії в Україну минулого року", - пише газета.

Казахстанські чиновники наполягають на тому, що за багатьма стрибками в експортних даних стоять інші причини, окрім реекспорту товарів до Росії. Але вони також прагнуть підкреслити заходи, яких країна вжила для забезпечення дотримання законодавства, такі як нова система митного відстеження.

Новий онлайн-інструмент, про який вперше повідомив Eurasianet, буде запущений 1 квітня і "дозволить в режимі реального часу відстежувати весь ланцюжок переміщення товарів від кордону до кордону", - сказав високопоставлений казахстанський чиновник в інтерв'ю Financial Times.

"Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому уважно стежимо за взаємною торгівлею з усіма партнерами", - сказав посадовець, додавши, що країна "постійно працює над зниженням ризиків реекспорту".

Дані казахстанського Бюро національної статистики свідчать про 25-відсоткове зростання експорту до Росії минулого року порівняно з попереднім роком. Наприклад, кількість пральних машин, експортованих до Росії з Казахстану, зросла з нуля в 2021 році до майже 100 тис у 2022 році.

Але офіційні особи в Казахстані наголошують на зростанні цін на енергоносії та інших факторах, щоб пояснити зростання вартісного обсягу деяких видів торгівлі.

Вони також вказують на той факт, що багато товарів, наприклад, з Європи, які прибули для реекспорту в Росію, походять з таких країн, як Туреччина і Китай, які не ввели жодних обмежень на торгівлю з Росією.

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Економічна правда