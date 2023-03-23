На тлі візиту Сі: Центробанк РФ навчатиме своїх співробітників китайської мови

Банк Росії на початку тижня розмістив на майданчику "Сбербанк АСТ" запит пропозицій щодо надання освітніх послуг з вивчення китайської мови "у сфері професійних комунікацій".

Про це пише "Коммерсантъ".

При цьому чи пов’язане розміщення заявки з візитом голови КНР Сі Цзіньпіна до РФ, не повідомляється.

Як сказано в проєктній документації, щорічно навчатимуться близько чотирьох груп слухачів чисельністю чотири-вісім осіб.

"Звичайно, на тлі загальної кількості співробітників ЦБ (на початок 2022 року - понад 45 тис осіб) це здається смішним. Але співпраця (як, мабуть, і навчання мови) обіцяє бути багаторічною.

Співробітникам ЦБ належить пройти 288 академічних годин програми, понад 70% якої припаде на практичні заняття. Вивчати зарубіжний досвід будуть для його "використання в бізнес-процесах і здійснення професійної комунікації у сфері міжнародного співробітництва", - йдеться у статті.

Як зазначає газета, практичний інтерес до Китаю розширюється на тлі збільшення товарообігу двох країн, який торік сягнув $190 млрд.

Крім цього, зростають обсяги торгів китайською валютою на Московській біржі, найбільші емітенти, серед яких "Русал", "Роснефть", "Норильский никель", випускають бонди в юанях.

"Переорієнтовуються на новий ринок і фінансові організації. Про набір співробітників зі знанням китайської мови повідомили в "Інгосстрах-Інвестиціях". В Альфа-банку вбачають велику перспективу в розвитку відносин із китайськими організаціями, зокрема й фінансовими інститутами", - пише видання.

За оцінками HeadHunter, за рік попит на співробітників зі знанням китайської мови у фінансовому секторі Рф зріс на 113%.

У лютневому дослідженні Superjob йдеться, що кількість вакансій, де потрібне знання китайської мови, за рік стала вдвічі більшою.

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність Росії переходити на юані в зовнішньоторговельних розрахунках із країнами Азії, Латинської Америки та Африки.

Економічна правда