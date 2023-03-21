Путін розповів Сі про готовність РФ перейти на юані у зовнішній торгівлі

Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність Росії переходити на юані в зовнішньоторговельних розрахунках із країнами Азії, Латинської Америки та Африки.

Про це він сказав під час російсько-китайських переговорів за участі лідера КНР Сі Цзіньпіна, пише РБК.

Зараз частка юаня в експортних розрахунках Росії становить близько 16%.

"Ми за використання китайських юанів у розрахунках між Росією і країнами Азії, Африки, Латинської Америки. Упевнений, ці форми розрахунків у юанях будуть розвиватися між російськими партнерами та їхніми колегами в третіх країнах", - заявив Путін.

За словами російського диктатора, національні валюти вже активно використовуються в російсько-китайській торгівлі.

"Важливо, що у взаємній торгівлі дедалі активніше використовуються національні валюти. Слід і далі заохочувати цю практику, а також розширювати взаємну присутність фінансових і банківських структур на ринках наших країн", - додав Путін.

Як зазначає РБК, останніми роками у Росії обговорювали програму дедоларизації економіки і зовнішньої торгівлі - план дедоларизації було внесено в уряд ще п'ять років тому, 2018 року.

Серед основних пропозицій було переведення зовнішньої торгівлі на російський рубль та інші національні валюти. Серед причин відходу від долара в зовнішньоторговельних розрахунках влада РФ називала санкційні загрози.

За 2022 рік частка юаня в розрахунках за експорт у Росії зросла з 0,5 до 16%, а частка рубля - з 12 до 34%, повідомляв Центробанк РФ. Це сталося на тлі масштабних санкцій після вторгнення РФ в Україну.

У серпні 2022 року Росія стала третьою країною у світі за обсягом офшорних платежів у юанях.

Економічна правда