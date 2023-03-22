"Зернова ініціатива": ще одне судно під егідою ВПП ООН вийшло з порту Одеси

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У рамках "зернової ініціативи" 17-те судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, вийшло із порту Одеси.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"Балкер DENIZ M доставить 30 тисяч тонн гуманітарної пшениці до Ефіопії. Під егідою ВПП ООН уже понад півмільйона тонн українськоі пшениці було доставлено до нужденних країн Африки та Азії.

Сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 112,4 тисячами тонн агропродукції для Африки та Азії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них - балкер BC CALLISTO з 30,5 тисячами тонн пшениці, який прямує до Алжиру. Балкер IOANNIS THEO доставить 52 тисячі тонн пшениці до В'єтнаму.

По "зерновому коридору" рухаються 4 судна під завантаження 122 тисячами тонн агропродукції.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 833 судна, які експортували 25,3 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки, звітують у міністерстві.

Нагадаємо:

Міністерство закордонних справ Росії знову заявило, що чорноморську "зернову ініціативу" в суботу було продовжено на 60 днів, а не на 120, як передбачається початковими домовленостями.

Раніше ЕП писала, що продовживши угоду лише на 60 днів, агресор хоче утримувати свої політичні позиції в залежних від продовольчого імпорту країнах, нібито сприяючи більшій пропозиції зерна у світі, і одночасно – зменшити заробітки України та відбирати українські ніші на традиційних ринках, передусім у Єгипті.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів.

У жовтні Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожувала вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря.

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Економічна правда