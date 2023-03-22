Споживання електроенергії зменшилось через потепління, в одній області є обмеження – "Укренерго"

Споживання електроенергії менше порівняно із середою минулого тижня, що обумовлено потеплінням. У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, діють обмеження споживання.

Про це заявили в "Укренерго".

У держкомпанії додали, що працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

"У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, діють обмеження споживання.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились. Складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" також повідомили, що енергетики постійно працюють над усуненням мережевих обмежень, відновленням надійності та безперервності електропостачання. Відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими атаками.

Нагадаємо:

Енергосистема продовжує працювати з резервом потужності, але через пошкодження обладнання можливість відключень світла зберігається на Київщині та Житомирщині, заявили в Міненерго.

Економічна правда