У двох областях можливі відключення світла попри резерв в енергосистемі – Міненерго

Енергосистема продовжує працювати з резервом потужності, але через пошкодження обладнання можливість відключень світла зберігається на Київщині та Житомирщині.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на слова міністра Германа Галущенка.

Генерація, як і в попередні тижні, має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

На Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури після російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Крім того, протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях.