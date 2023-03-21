​​СБУ повідомила про підозру окупаційному очільнику Запорізької АЕС

Служба безпеки України повідомила про підозру нинішньому "очільнику" Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який до тимчасової окупації регіону займав посаду заступника головного інженера.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

"Він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Після захоплення Запорізької атомної електростанції Чернічук погодився очолити створену на її базі фейкову "експлуатуючу організацію АЕС", яка фактично підпорядковується "Росатому". На цій "посаді" він змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми РФ.

Також Чернічук був "гостем" на російських пропагандистських телеканалах, де він заперечував факти російських обстрілів української АЕС", - заявили в СБУ.

У СБУ також додали, що задокументовано злочинну діяльність російського блогера Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію ЗАЕС.

Там той відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та "розганяв" його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах, додали у відомстві.

Крім цього, СБУ викрила на співпраці з ворогом колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС - він причетний до передачі окупантам матеріальних цінностей підрозділу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за такими статтями ККУ:

псевдоочільнику АЕС ˗ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

блогеру ˗ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

колишньому заступнику начальника загону відомчої воєнізованої охорони ˗ ч. 1 ст. 111-2 та ч. 3 ст. 436-2.

"Наразі зловмисники перебувають на тимчасово захопленій частині нашої держави. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

СБУ наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з ворогом", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо:

"Енергоатом" звільнив заступника головного інженера ВП ЗАЕС Юрія Чернічука, який також виконував обов‘язки головного інженера станції - підтвердилась інфомація про його "колабораційну та зрадницьку діяльність на користь окупантів".

Російський "Росенергоатом" - "керуюча" компанія для окупованої ЗАЕС - заявив про призначення новим "директором" ЗАЕС Юрія Чернічука.

Економічна правда