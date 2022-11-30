Окупанти заявляють про призначення нового "директора" на Запорізькій АЕС

Російський "Росенергоатом" - "керуюча" компанія для окупованої ЗАЕС - заявив про призначення новим "директором" ЗАЕС Юрія Черничука, який до цього начебто обіймав посаду головного інженера в "Енергоатомі".

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на заяву радник гендиректора концерну "Росенергоатом" Рената Карчаа.

"Новим директором ЗАЕС і першим заступником гендиректора АТ експлуатуючої організації Запорізької електростанції став Юрій Олексійович Черничук, який у системі координат колишнього роботодавця, концерну НАЕК, обіймав позицію головного інженера", - сказав Карчаа.

Карчаа стверджує, що Черничук "кілька місяців був ключовою людиною в управлінні станцією, не втрачав зв'язку зі співробітниками АЕС".

Представник російської компанії також стверджує, що керівні посади в управлінні ЗАЕС нібито обіймають "представники колишнього колективу, які уклали контракт".

"Ознак нашого відходу із Запорізької атомної електростанції, як і з міста Енергодар, немає", - заявив Карчаа.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

27 листопада президент НАЕК "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що є ознаки підготовки військових РФ до виходу з території Запорізької атомної електростанції, повідомив президент НАЕК "Енергоатому" Петро Котін в ефірі телемарафону.

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відведення військ Росії з території Запорізької АЕС "бути не може".

Повідомлялось, що з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише сотня підписали контракти з "Росатомом" під тиском, але є й "добровольці" з топ-менеджменту.

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.

Російська державна корпорація "Росатом" створила акціонерне товариство "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" з реєстрацією в Москві, яке має на меті керувати окупованою ЗАЕС.

Економічна правда