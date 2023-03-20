Путін знову збрехав про географію експорту українського зерна – МЗС

Заяви президента РФ Путіна про те, що нібито 45% зернових у рамках "зернової угоди" поставлено до європейських країн і лише 3% до Африки - не відповідають дійсності, а РФ не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Росія не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу. Зазначена статистика не відповідає дійсності. З 1 серпня 2022 року Україна експортувала через зерновий коридор 25,1 млн. тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу:

Африка – 2,9 млн. тонн (11,6%)

Азія – 12,1 млн тонн (48,2%)

Європа – 10,1 млн тонн (40,2%)

Росії також добре відомо, що частина закуплених "ситими країнами" Європи українських зернових відправляється як гуманітарний реекспорт до Африки та Азії. Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн", - заявив речник МЗС.

"Чорноморська зернова ініціатива довела свою ефективність. Світові ціни на продовольство стабілізувалися. "Зерновий коридор" рятує мільйони людей в світі від недоїдання та голоду.

Міжнародна спільнота, насамперед країни Африки та Азії, не мають дозволити Москві використовувати продовольство як зброю", - додали в МЗС.

У МЗС також наголосили, що Україна продовжить "сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань як одного із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки".

Нагадаємо:

Раніше Путін заявляв, що треба обмежити напрями вивезення зерна "зерновим коридором" з території України: він стверджує, що майже все зерно було спрямоване до ЄС, а не до країн, що розвиваються. ЕП на цифрах пояснила, що це брехня.

Міністерство закордонних справ Росії знову заявило, що чорноморську "зернову ініціативу" в суботу було продовжено на 60 днів, а не на 120, як передбачається початковими домовленостями.

Раніше ЕП писала, що продовживши угоду лише на 60 днів, агресор хоче утримувати свої політичні позиції в залежних від продовольчого імпорту країнах, нібито сприяючи більшій пропозиції зерна у світі, і одночасно – зменшити заробітки України та відбирати українські ніші на традиційних ринках, передусім у Єгипті.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів.

У жовтні Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожувала вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря.

Читайте також: Бій за "коридор". Чому Росія саботує продовження "зернової угоди" і чого хоче Україна

Економічна правда