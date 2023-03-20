Amazon звільнить ще 9 тисяч співробітників у найближчі тижні

Компанія Amazon у найближчі тижні звільнить ще 9 тисяч співробітників на додаток до попередніх скорочень - очікується, що останнє скорочення торкнеться підрозділів хмарних обчислень, реклами, кадрів та Twitch.

Про це пише CNBC із посиланням на службову записку для персоналу гендиректора компанії Енді Джассі.

"Ці скорочення відбудуться на додаток до раніше оголошених звільнень, які почалися в листопаді і продовжилися в січні. Цей раунд охопив понад 18 тис співробітників, і в першу чергу торкнувся співробітників відділів роздрібної торгівлі, пристроїв, рекрутингу та управління персоналом.

Amazon прийняв рішення звільнити більше співробітників, оскільки прагне оптимізувати витрати. За словами Джассі, компанія взяла до уваги економічну ситуацію, а також "невизначеність, яка існує в найближчому майбутньому". Компанія щойно завершила другу фазу свого річного бюджетного процесу, яка отримала внутрішню назву "OP2".

"Основним принципом нашого річного планування в цьому році було бути більш економними, але при цьому дозволяти нам інвестувати в ключові довгострокові проєкти, які, на нашу думку, можуть суттєво покращити життя клієнтів і Amazon в цілому", - заявив Джассі.

Amazon переживає найбільші звільнення в історії компанії після того, як під час пандемії Covid-19 компанія почала масово наймати працівників. До кінця 2021 року глобальна робоча сила компанії зросла до більш ніж 1,6 мільйона осіб у порівнянні з 798 000 у четвертому кварталі 2019 року.

Нагадаємо:

У середині січня Amazon розпочав найбільшу в історії компанію хвилю скорочень, яка, як очікується, торкнеться 18 000 працівників по всьому світу.

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Економічна правда