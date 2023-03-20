СБУ і БЕБ знову обшукують облгази Фірташа

Співробітники СБУ і БЕБ 20 березня продовжили проводити обшуки в офісах газорозподільних компаній, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа

Про це йдеться у заяві РГК у Facebook.

У компанії заявляють, що обшуки проходять у тому числі з вилученням особистих речей співробітників і є спробою тиску на компанію.

"Слідчі заходи здійснюються з метою отримання незаконного доступу до інтелектуальної власності, програмних продуктів і рішень в галузі енергоефективності, метрології та газорозподілу, які були створені РГК. Адже компанія змогла привнести в Україну сучасні технології завдяки тісній співпраці з світовими лідерами в галузі газорозподілу.

Формальною причиною для обшуків стала кримінальна справа, відкрита СБУ щодо закупівель природного газу для технологічних потреб в період з 2016 - 2022 рр.", - йдеться у позиції компанії.

Компанія заявила, що "закликає владу до діалогу в цивілізований спосіб для вирішення проблем, які не один рік накопичувались в газорозподільній галузі".

Нагадаємо:

БЕБ та СБУ в рамках розслідування кримінальної справи про заволодіння державними коштами в п’ятницю, 17 березня, провели обшуки в 16 газорозподільних компаніях групи Регіональної газової компанії.

Пізніше Бюро економічної безпеки повідомило, що працівники відомства за оперативного супроводу СБУ розслідують злочинну схему маніпуляцій на газорозподільчих підприємствах.

У СБУ пояснили, що схема полягала у тому, що "на папері" посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично компанії здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі.

Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу, а "перераховувалися" підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.

У подальшому організатори схеми намагались "списати" штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів.

Економічна правда