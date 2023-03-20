НБУ отримав ще одну нагороду Central Banking Awards: за розвиток системи BankID

Національний банк України отримав ще одну міжнародну нагороду Central Banking Awards - у номінації "Ініціатива у сфері платіжної та ринкової інфраструктури".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Суддівська колегія Central Banking відзначила Нацбанк за розвиток державної системи віддаленої ідентифікації - Системи BankID НБУ.

Система BankID НБУ забезпечує стабільний та безперебійний доступ українським громадянам до важливих державних та фінансових сервісів", - йдеться у повідомленні.

Як зауважили міжнародні експерти, під час війни її безперервна робота набула особливої цінності, адже надала громадянам нагальну можливість продовжувати отримувати державні та фінансові послуги дистанційно, додали в НБУ.

Зокрема, українці, яким довелося залишити домівки у зв’язку з бойовими діями, змогли отримати безперешкодний доступ до електронних документів та сервісів державного мобільного додатка "Дія".

"Крім того, громадяни мали можливість дистанційно відкривати рахунки в банках, здійснюючи ідентифікацію за допомогою системи. Наприклад, тоді, коли не мали можливості відвідати відділення банку через вимушене переміщення або коли банк не міг здійснити фізичне обслуговування клієнтів в умовах війни", - йдеться у НБУ.

Система BankID НБУ на сьогодні налічує 130 учасників. Це 39 банків-ідентифікаторів та 91 абонент - надавач послуг. Щодня у системі відбувається близько ста тисяч успішних електронних ідентифікацій (32,8 млн за 2022 рік, що на 9% більше, ніж у 2021 році).

Нагадаємо:

Це вже друга нагорода цьогорічної премії Central Banking Awards, отримана Нацбанком, - 13 березня НБУ був оголошений центральним банком року за ефективну роботу минулого року в умовах повномасштабної війни.

Економічна правда