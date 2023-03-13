НБУ визнали центральним банком року за версією Central Banking Awards

Національний банк України за підсумками премії Central Banking Awards визнаний центральним банком року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Цю престижну міжнародну нагороду щороку вручає профільний журнал про діяльність центральних банків та фінансових регуляторів Central Banking.

"У номінації "Центральний банк року" Національний банк України переміг уперше, отримавши міжнародне визнання за ефективну роботу минулого року в умовах повномасштабної війни", - зазначили в НБУ.

У регуляторі додали, що зазвичай номінація "Центральний банк року" присуджують центробанку, який посилив свій авторитет та рішуче реалізував заходи в межах свого мандата, забезпечуючи прогресивність своєї політики та належну комунікаційну підтримку своєї діяльності.

Цього року міжнародні експерти високо оцінили комплексні зусилля команди НБУ, яка забезпечила стабільність та безперервність роботи фінансової системи України в важких умовах повномасштабної війни. А саме:

у перші дні війни регулятор ухвалив низку жорстких і ефективних рішень, які допомогли зберегти фінансову стабільність в країні, у короткі терміни були оптимізовані монетарна та валютно-курсова політика;

було забезпечено безперебійне функціонування банківської системи;

у НБУ подбали про убезпечення даних, захист інформації та подальшу повноцінну роботу платіжної інфраструктури для безготівкових платежів - банки витримали безліч кібератак та отримали можливість використовувати хмарні сервіси.

було збережено довіру громадян та бізнесу до банківської системи;

НБУ здійснює регулярну комунікацію з громадськістю, бізнесом, учасниками фінансової системи та державними органами, що дало змогу уникнути паніки на початку повномасштабних воєнних дій.

"Національному банку вдалося продемонструвати всьому світу професійність та зібраність, здатність за будь-яких умов виконувати передбачені мандатом обов’язки, діяти оперативно та нестандартно, щоб забезпечити безперебійну роботу та стійкість фінансової системи. Ми не звернемо з цього шляху. Попереду ще багато викликів воєнного часу та, найголовніше, попереду Перемога України та відбудова, до якої ми готуємося вже сьогодні", - прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.