"Укренерго": на Житомирщині обмеження споживання, також можливі відключення у Києві й області

У понеділок споживання елеткроенергії більше, ніж у вихідні, що характерно для робочого дня. У Житомирській області застосовуються обмеження споживання, також можливі обмеження у Київській області та Києві.

Про це заявили в "Укренерго".

У держкомпанії заявили, що працюють усі види електростанцій.

"Активно в роботі гідро та сонячні електростанції. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії. Обсяг доступної потужності генерації підвищує операційну безпеку енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання. Також при значному зростанні споживання можливі обмеження у Київській області та Києві.

В "Укренерго" додали, що в інших регіонах обмежень у мережах, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

Водночас складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі.

"Енергетики постійно працюють над усуненням мережевих обмежень, відновленням надійності та безперервності електропостачання.

Відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими атаками", - резюмували в "Укренерго".

Нагадаємо:

У понеділок генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, проте в двох областях можливі відключення світла через ремонти мережевої інфраструктури, заявили в Міненерго.

Економічна правда