Резерви в енергосистемі зросли, але відключення можливі в двох областях – Міненерго

У понеділок генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, проте в двох областях можливі відключення світла через ремонти мережевої інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба міністерства.

Наразі генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Завдяки завершенню низки планових ремонтів на енергоблоках ТЕС зросли доступні резерви потужності.

Водночас на Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

Крім того, зазначили у Міненерго, в останні дні відновлено електропостачання близько 15 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від ворожих обстрілів районах.