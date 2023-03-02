Пивоварний гігант AB InBev звітує про перше зниження обсягів виробництва з часів пандемії

Найбільша у світі пивоварна компанія AB InBev заявила про перше зниження обсягів виробництва з перших днів пандемії та дала прогноз прибутку на 2023 рік, який розчарував інвесторів.

Про це пише Bloomberg.

"У грудні споживання пива в США постраждало від хуртовин, а завершальний етап китайської політики Covid Zero вплинув на попит в Азії. Це призвело до несподіваного падіння обсягів виробництва в четвертому кварталі, в той час як аналітики очікували зростання. Акції AB InBev впали на 4,5% вранці в четвер", - пише агентство.

"Ми сподіваємося, що це не більше, ніж "лежачий поліцейський" на шляху AB InBev до реабілітації, але 4-й квартал не був чудовим", - написав аналітик Джеймс Едвардес Джонс.

Пивовари перебувають під тиском, оскільки криза вартості життя змушує споживачів скорочувати витрати, а це підриває їхню здатність підвищувати ціни. Данський конкурент Carlsberg A/S заявив минулого місяця, що 2023 рік буде важким, оскільки споживачі скорочуватимуть витрати.

AB InBev заявила, що у 2023 році продажі зростатимуть завдяки "здоровому" поєднанню обсягу та ціни. Пивоварна компанія прогнозує відновлення в Китаї, оскільки до кінця минулого місяця там майже повністю відкрилися ресторани та бари.

Виробник пива Budweiser і Stella Artois очікує, що за підсумками року Ebitda зросте від 4% до 8% на скоригованій основі. Аналітики очікують зростання на 7,6%.

"Зниження валової маржі AB InBev на 276 базисних пунктів, незважаючи на майже 9% зростання цін, показує, що подальший тиск на операційну маржу ймовірний, якщо тільки компанія не зможе знову збільшити обсяги в 2023 році.

Однак невелике зниження у 4 кварталі, навіть з урахуванням чемпіонату світу з футболу, передбачає важкий рік попереду", - заявив старший аналітик Дункан Фокс.

При цьому зростання виручки відбулось завдяки преміальному пиву та підвищенню цін, а також розширенню продажів слабоалкогольного пива та інших напоїв.

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Економічна правда