Kyiv City Express: УЗ анонсувала сюрпризи для киян до річниці запуску проєкту

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Укрзалізниця до річниці запуску Kyiv City Express анонсувала кілька сюрпризів для жителів Києва.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Старт проєкту Kyiv City Express відбувся 21 березня 2022 року, коли Укрзалізниця запустила човникові рейси Дарниця – Святошин. Тоді це була чи не єдина гарантована можливість пересування між берегами Києва і до Центрального залізничного вокзалу з його рятівними евакуаційними рейсами.

Зазначається, що перший поїзд рушив о 07:30, квитки відразу з'явилися у чат-боті, а кияни швидко сказали, що потрібне повноцінне "кільце".

"Прийдешній тиждень є свого роду ювілейним для Kyiv City Express, тому ми підготували декілька сюрпризів, почнемо вже завтра. Продовжуємо рух за графіком - як і на 99,1% рейсів цього непростого року", – додають компанії.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" оголосила про запуск програми лояльності для пасажирів під назвою "Залізні друзі".