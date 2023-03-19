Інвестори сумніваються в успішному відновленні Китаю через загострення відносин з США

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Інвестори бачать багато привабливого в китайських акціях, але є багато скептиків, які розглядають кращі способи зробити ставку на відновлення другої за величиною світової економіки.

Про це пише The Wall Street Journal.

Після скасування жорстких карантинних обмежень, індекс MSCI China, який відстежує китайські компанії, що котируються в США, Гонконгу та на материку, зріс приблизно на 30% Індекс S&P 500 зріс на 1,2% за той самий період.

"Goldman Sachs. прогнозує, що індекс MSCI досягне 85 до кінця року, що на понад 33% більше, ніж на рівні закриття четверга 63,6.

UBS Group тим часом маркує китайські акції "найбільш бажаними" зі своїх глобальних стратегій", – йдеться в повідомленні.

Одна відносини Китаю з США погіршуються. За найгіршого сценарію, санкції, подібні до тих, що були запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну, можуть призвести до знецінення китайських активів американських інвесторів.

Так, індекс MSCI впав приблизно на 15% з кінця січня, коли в повітряному просторі США вперше був зафіксований китайський шпигунський аеростат.

Одним із способів зіграти на відновленні Китаю, не роблячи прямих ставок на нього, на думку стратегів, є інвестиції в будь-який з великих споживчих брендів зі значною присутністю в країні.

Відповідно найкращими варіантами є Starbucks Corp., Nike Inc., Marriott International Inc. і французький гігант з виробництва предметів розкоші LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Попри боязкість деяких інвесторів, гроші продовжують надходити до китайських фондових фондів. За даними EPFR, постачальника даних про рух коштів, інвестори цього року вже вклали 8,2 млрд доларів у спеціальні фонди акцій Китаю.

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Нагадаємо:

Китай вперше за три роки пандемії коронавірусу відкриє кордони для іноземних туристів - країна дозволила видачу всіх категорій віз із середи.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% в середу, відновившись після падіння попереднього дня, після того, як ОПЕК переглянула прогноз споживання в Китаї в бік збільшення.