АРМА передали активи російського бізнесмена на Чернігівщині на понад 1 мільярд 

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало в управління активи чернігівської текстильної компанії на понад 1 млрд грн, яка пов’язана з російським бізнесом.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що рішення стосується всього нерухомого майна компанії та корпоративних прав на неї. Загальна вартість вилученого на користь держави майна становить понад 1 млрд грн.

"За даними слідства, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс країни-агресора.

Встановлено, що він володіє групою російських компаній, які виконують замовлення з виробництва військового одягу і спорядження для окупаційних угруповань РФ", – йдеться в повідомленні

Додається, що в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Відповідні заходи проходять співробітники СБУ Чернігівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

За даними джерела ЕП у правоохоронних органах, йдеться про бізнесмена Антона Громова і компанію "Чексил"

Нагадаємо:

За матеріалами СБУ суд арештував все нерухоме майно однієї з текстильних компаній на Чернігівщині, кінцевим бенефіціаром якої є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс РФ.