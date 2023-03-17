У Міненерго хочуть замінити зруйновані блоки теплової генерації малими модульними реакторами

У рамках "зеленого переходу" Україна розглядає можливість спорудження 20 малих модульних реакторів замість зруйнованих війною теплових енергоблоків.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час відвідування однієї з енергокомпаній, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це найкраща опція для заміни теплової генерації. Ми будемо рухатися в рамках "зеленого переходу" за технологією ММР, це найкраща технологія", - сказав він.

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зауважив, що ММР є дуже перспективними для України, і наразі атомники спільно з Міністерством енергетики розробляють багато програм із різними світовими компаніями, які розвивають технології малих модульних реакторів.

Компанія почала співпрацю в напрямі малих модульних реакторів з американськими Westinghouse, що пропонує свій реактор AP-300, NuScale і Holtec International, британською RolIs Royce і ще з кількома компаніями, з якими підписано відповідні меморандуми.

"Наразі над цією темою працює достатня кількість компаній, які пропонують свої проєкти. Ми намагаємося відслідковувати все, що відбувається в цій сфері, і тримаємо все під контролем, і щойно визначиться технологія, з якою ми зможемо рухатися, перейдемо в площину практичної реалізації", - додав Котін.

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