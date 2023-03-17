У Києві та 2 областях можливі обмеження споживання електроенергії – "Укренерго"

Споживання електроенергії зберігається на рівні п'ятниці минулого тижня, працюють усі види електростанцій. Водночас через наслідки російської атаки 9 березня можливі обмеження споживання у Києві, у Київській та Житомирській областях.

Про це заявили в "Укренерго".

"Працюють усі види електростанцій. Триває водопілля, тож активно працюють гідроелектростанції. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" підкреслили, що через наслідки російської атаки 9 березня можливі обмеження споживання у Києві, у Київській та Житомирській областях. Для відновлення надійного електропостачання великих міст до рівня, який був в енергосистемі до повномасштабного вторгнення, треба більше часу. Енергетики цілодобово працюють над цим, додали в компанії.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

"Енергетична інфраструктура уздовж лінії фронту регулярно зазнає пошкоджень через артобстріли. Зокрема, у ніч на п’ятницю зазнала обстрілів енергоінфраструктура на Донеччині", - підкреслили в "Укренерго".

При цьому продовжуються відновлювальні роботи на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими атаками.

"Ми робимо усе можливе, щоб якомога швидше відновити надійність електропостачання", - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів Києва відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Також стабілізаційні графіки застосували у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.

Економічна правда