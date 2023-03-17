У Києві та області – часткові відключення світла

У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів Києва відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Також стабілізаційні графіки застосували у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.

Про це повідомили в ДТЕК.

У компанії пояснили, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Тому за командою "Укренерго" були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайтах.

Економічна правда