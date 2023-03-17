За 10 днів Україна не виробила електрики на 200 мільйонів: чому

За останні 10 днів Україна обмежила генерації електроенергії на 200 млн грн внаслідок профіциту в енергосистемі, який неможливо експортувати.

Про це йдеться у статті ЕП.

Наразі в енергосистемі – профіцит, тобто електрики всередині країни більше, ніж потрібно усім споживачам. Він спостерігається щодня в окремі години.

Проте замість експорту ці обсяги "зливаються в землю": "Кожного дня застосовуються обмеження генерації, через які втрачаються десятки мільйонів гривень. Тільки за останні 10 днів це понад 200 мільйонів гривень", – розповів співрозмовник ЕП в уряді.

В масштабах місяця йдеться про втрату десятків мільйонів доларів, які могли б піти на відновлення енергосистеми після російських обстрілів, підтримку низьких тарифів для населення та підготовку енергетичних компаній до наступного опалювального сезону.

Хоча в окремих регіонах України досі зберігаються відключення, вони пов’язані з пошкодженням обладнання. Ремонти на таких об’єктах тривають цілодобово, а щойно з’являється можливість доставити електрику до споживачів, це одразу роблять.

Проте відключення в Україні відбувалися і до великої війни, наприклад, через ремонт мереж або підстанцій, зміну трансформатора чи пошкодження лінії електропередачі від негоди. Як розповівів ЕП співрозмовник в парламенті, питання експорту на сьогодні – виключно політичне, адже технічна можливість є.

Читайте більше у статті: Україна готова відновити експорт електроенергії в ЄС, але є ризик. Політичний





