Transfermarkt оновив вартість футболістів АПЛ: Мудрик подорожчав до 60 мільйонів євро

Михайло Мудрик Getty Images

Профільний портал Transfermarkt, який оцінює трансферну вартість футболістів на основі власної методики, оновив вартість футболістів, які виступають в Англійській Прем'єр-Лізі.

Про це йдеться в оновленні Transfermarkt від 16 березня.

Підкреслюється, що найбагатша та найдорожча ліга світу додала ще 100 млн євро до своєї ринкової вартості.

Так, Transfernarkt оновив вартість 171 футболіста, а сукупна вартість складів 20 клубів Англійської Прем'єр-Ліги тепер становить близько 10,4 млрд євро.

"Найбільше виграли "Арсенал", "Брайтон" і "Манчестер Юнайтед", тоді як "Ліверпуль", "Тоттенгем" і "Челсі" зазнали найбільших втрат. Незважаючи на підсилення за рахунок зимових трансферів, таких як Енцо Фернандес та Михайло Мудрик, підсумок для "синіх" є мінусовим, оскільки кілька гравців, включаючи Кая Гаверца (-10 млн. євро), втратили у вартості", - йдеться у статті.

В останньому оновленні від Transfermarkt найбільше додав у ціні аргентинський півзахисник "Челсі" Енцо Фернандес, який після тріумфу на ЧС-2022 у Катарі разом зі збірної перебрався до Лондона за рекордні для АПЛ 121 млн євро. Після переходу в Англію та вдалого дебюту за "Челсі" його вартість зросла з 55 до 85 млн євро - він замикає топ-5 найдорожчих гравців ліги.

Найдорожчим гравцем англійського чемпіонату є 22-річний норвезький нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холланд, який із 28 голами лідирує у бомбардирській гонці АПЛ, а напередодні у матчі Ліги Чемпіонів проти "РБ Лейпциг" став лише третім гравцем в історії турніру, якому вдалось забити 5 голів в одному матчі.

Друге місце розділили вінгери "Ман. Сіті" й "Арсенала" та збірної Англії Філл Фоден та Букайо Сака (подорожчав на 10 млн євро) - по 110 млн євро. Також у топ-5 капітан "Тоттенхема" та збірної Англії Гаррі Кейн - 90 млн євро.

Серед представників України в АПЛ найбільше додав у вартості лівий вінгер Михайло Мудрик - після рекордного для українського футболу трансферу в "Челсі" (70 млн євро + 30 млн євро бонусами) Transfermarkt оцінює його в 60 млн євро (перед останнім оновленням було 40 млн євро). Таким чином, Михайло разом із ще 6 футболістами замикає топ-20 найдорожчих гравців ліги.

Основний лівий захисник "Арсенала" Олександр Зінченко, якого два місяці поспіль визнають найкращим гравцем у клубі, а дебютний гол в АПЛ у ворота "Астон Вілли" вболівальники лондонців визнали найкращим у лютому, подорожчав на трансферному ринку на 8 млн євро (до 40 млн євро).

Трансферна оцінка лівого захисника "Евертона" Віталія Миколенка, який цього сезону пропустив лише один матч клубу в АПЛ через хворобу, не змінилась - 22 млн євро.

Натомість на 3 млн євро подорожчав після переходу з київського "Динамо" у "Борнмут" 20-річний центральний захисник Ілля Забарний - до 18 млн євро. Забарний, трансфер якого став найдорожчим в історїі "Динамо" (27 млн євро + 5 млн бонусами), за нову команду ще не грав через травму.

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Економічна правда