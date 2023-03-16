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Приєднання до ENTSO-E: прем’єр розповів, що Україна отримала за рік енергобезвізу

Четвер, 16 березня 2023, 15:31 - Анастасія Жарикова

Приєднання України до європейської енергомережі ENTSO-E рік тому дало українським енергетиками підготуватися до складного опалювального сезону, а промисловості — працювати навіть під час дефіциту в системі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні рівно рік як Україна стала частиною європейської енергомережі ENTSO-E. Енергетичний безвіз став значною підтримкою європейських партнерів та допоміг нам вистояти під ракетними атаками", - написав прем’єр.

Він додав, що синхронізація енергосистем України та ЄС також є великим внеском у спільну європейську енергетичну безпеку. 

"Доступ до великого європейського ринку дав змогу українським енергетикам залучити кошти та підготуватися до складного опалювального сезону, а українській промисловості — працювати навіть під час дефіциту в системі, який спричинили обстріли росії", - резюмував Шмигаль.

Нагадуємо:

Можливість імпорту електроенергії є, але наразі вона майже не використовується - у разі ускладнення ситуації імпорт може збільшитись.

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енергетика війна
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