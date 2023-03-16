У Фінляндії назвали спосіб, який може дозволити передати Україні потяги Allegro

Фінляндія змогла б передати України швидкісні потяги Allegro, які раніше курсували між Гельсінкі та Санкт-Петербургом, якби змогла стягнути збитки з РЖД.

Про це йдеться в статті фінського видання Demokraatti.

"На жаль, потяги лише наполовину належать Фінляндії. Allegro належать компанії Karelian Trains, яка була заснована спільно російською державною залізничною компанією РЖД і VR, яка також має зовнішніх фінансистів", - пише автор.

Потяги не можна продавати чи віддавати без одностайної згоди власників, а її навряд чи буде отримано від Росії.

На думку опитаних виданням чиновників і експертів, ситуація була б іншою, якби, наприклад, РЖД можна було виставити рахунок за збитки від припинення петербурзького руху. Проте призупинення залізничного руху між країнами торік було формально власним рішенням фінів, хоч і через вторгнення в Україну та санкції.

"Якби наша держава порушила майновий захист всього флоту Allegro, вона б розв’язала Росії руки, наприклад, націоналізувати фінську власність на своїй території. У будь-якому випадку, Кремль може зробити це незабаром, але традиційно для цього потрібен якийсь нібито законний привід", - пише автор.

Теоретично Фінляндія могла б віддати Україні половину належного їм парку поїздів, тобто два Allegro, але й це було б неможливо одразу через технічні затримки контракту.

"Було б великою удачею, якби уряд Фінляндії знайшов на своїх рахунках справжню прострочену російську заборгованість у мільйон доларів, в обмін на яку потяги можна було б викупити за номінальною ціною", - резюмується в статті.

Нагадуємо:

Україна попросила Фінляндію передати їй чотири поїзди Allegro, які раніше курсували між Петербургом і Гельсінкі.

Економічна правда