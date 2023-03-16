Нафта відновлює позиції на тлі новин про "рятувальний круг" для Credit Suisse

У четвер ціни на нафту трохи відновилися після падіння до 15-місячних мінімумів на попередній сесії, оскільки ринки дещо заспокоїлися після того, як швейцарські регулятори надали банку Credit Suisse фінансовий рятувальний круг.

Про це пише Reuters.

Однак, побоювання щодо зростання стресу для банків по всьому світу призвели до того, що ринкові настрої залишились нестійкими, і обидва еталонні марки втратили частину прибутку, отриманого на початку четверга, коли ціна нафти марки Brent зросла більш ніж на $1.

Як змінились ціни

Станом на 07:42 за Гринвічем ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 60 центів, або на 0,8%, до 74,29 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 47 центів або 0,7% до 68,08 долара за барель.

У середу, третій день поспіль, американська нафта впала нижче 70 доларів за барель вперше з 20 грудня 2021 року.

Brent втратила майже 10% з моменту закриття торгів у п'ятницю, а американська нафта подешевшала приблизно на 11%.

"З огляду на те, що (це) насправді зумовлено макроекономічними факторами, а не нафтовими фундаментальними показниками, WTI може загравати з ідеєю досягти дна на рівні 60 доларів. Але я не бачу повномасштабного обвалу", - сказав провідний аналітик по нафті в аналітичній компанії Kpler Віктор Катона.

Причини зміни цін

Credit Suisse заявив у четвер, що позичить до 54 мільярдів доларів у швейцарського Центробанку, щоб підтримати свою ліквідність і довіру інвесторів після того, як падіння його акцій посилило побоювання щодо глобальної фінансової кризи.

"Настрої на ринку погіршилися, оскільки банківська криза поширилася на Європу зі США... Майбутня тенденція буде залежати від рівня занепокоєння ринку, навіть якщо фундаментальні показники не обов'язково демонструють багато ведмежих ознак", - зазначають аналітики Haitong Futures у своєму листі до клієнтів.

Більш оптимістичні прогнози ОПЕК щодо попиту на нафту в Китаї також підтримали ціни на нафту, вважає аналітик Phillip Nova Pte Лім Тай Ан.

Нагадаємо:

Credit Suisse звернулася до Національного банку Швейцарії з проханням про позику у 54 млрд доларів та пропозицією викупити частину боргу банку, аби вистояти нестабільність у світовій фінансовій системі.

Економічна правда