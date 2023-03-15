Регулятор оштрафував компанії ДТЕК у Києві та області: причини

Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), за підсумками позапланових невиїзних перевірок наклала на ДТЕК Київські електромережі та ПрАТ"ДТЕК Київські регіональні електромережі по 85 тис грн штрафу через борг перед НЕК "Укренерго" за послуги з диспетчеризації.

Про це стало відомо з рішень НКРЕКП, передає Інтерфакс-Україна.

За результатами перевірок було встановлено, що компанії порушили вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електроенергії, та ліцензійні умови із розподілу е/е щодо наявності заборгованості перед НЕК "Укренерго" за договорами про надання послуг із диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Також регулятор зобов'язав компанії до 1 червня 2023 року забезпечити повний розрахунок з "Укренерго" за послугу диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та повідомити про це НКРЕКП.

Перевірки проводились за зверненням НЕК "Укренерго" та охоплювали діяльність компаній з 1 січня 2021 року до 30 вересня 2022 року.

Заборгованість "ДТЕК Київські регіональні електромережі" за договорами про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління перед "Укренерго" станом на 20 жовтня 2022 року становила 5 млн грн. Розмір аналогічного боргу "ДТЕК Київські електромережі" на ту саму дату становив 114,1 млн грн.

Наразі заборгованість "ДТЕК Київські регіональні електромережі" за послуги з диспетчерського управління перед НЕК, починаючи з серпня 2022 року, становить 284 млн грн.

Як пояснив гендиректор "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Віталій Шайда, до запровадження воєнного стану компанія сплачувала послуги "Укренерго" своєчасно та в повному обсязі.

Проте недоотриманий нею виторг у січні-жовтні 2022 року у розмірі 1 103 млн грн через зниження обсягів розподілу е/е в умовах війни негативно позначився на можливостях розрахунків з НЕК.

Про аналогічні причини повідомив і генеральний директор "ДТЕК Київські електромережі" Денис Бондар.

Нагадуємо:

У зв'язку з покращенням ситуації з електропостачанням в цілому по Україні збільшилась кількість звернень споживачів, в яких вони просять не розглядати свої попередні скарги щодо недотримання графіків відключень.

Економічна правда